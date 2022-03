Après les fuites des modèles CAO de l’iPhone 14 Pro, place donc au leak des modèles CAO de l’iPhone 14, l’ « entrée de gamme » des prochains iPhone. Pas de surprises donc puisqu’on retrouve un design inchangé, toujours l’encoche en façade (et des bordures encore assez visibles), mais deux capteurs photo à l’arrière (qui ressortent toujours assez nettement du boitier). Les boutons sur la tranche n’ont pas changé de place, et l’on devrait encore avoir cette année à un port Lightning malgré l’ultimatum fixé par l’Europe sur la normalisation des ports de recharge.

L’iPhone 14 serait disponible en deux tailles d’écran (6,2 et 6,7 pouces), et si l’on en croit les rumeurs une nouvelle fois, pourrait se contenter d’un processeur A15, comme son prédécesseur (seuls les modèles iPhone 14 Pro/Pro Max) bénéficieraient du A16. Et comme de bien entendu, l’iPhone 14 (comme l’iPhone 14 Pro) tournera sous iOS 16. Alors, heureux ?