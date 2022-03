C’est du jamais vu : l’émission pour enfants Puffins Impossible, dans laquelle Johnny Depp fera la voix de Johnny Puff (une sorte de macareux Ninja) sera la première série a être diffusée simultanément sur deux plateformes de streaming différentes dans les mêmes pays, soit Apple TV+ et Amazon Prime Video. Jusqu’ici, certains accords de diffusion obligeaient parfois les distributeurs à changer de plateforme de streaming en fonction du pays (les programmes Showtime diffusés sur Canal+ par exemple, Star Trek Picard sur Amazon Prime en France mais sur Paramount+ aux US, etc), mais Puffins Impossible sera quant à lui diffusé sur deux plateformes différentes pour un même pays !

Concernant la série elle-même, Variety nous informe que cette dernière est tirée des courts-métrages d’animations Puffins et Artic dont les personnages sont ceux du film Artic Dogs. La série Puffins Impossible comptera 18 épisodes. Aucune date de sortie n’est encore précisée.