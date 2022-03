Si l’on en croit le décidément très en forme Majin Bu, Apple aurait dans ses cartons la possibilité d’accéder à l‘iPad va un compte Invité. Certes, ce ne serait toujours pas aussi pratique qu’un changement de compte à la volée (et non dans les paramètres), mais il sera au moins désormais possible de prêter son iPad à un pote ou à sa copine tout en préservant la confidentialité de ses données (et non, on ne parle pas ici forcément des photos d’université où vous posez en porte-jarretelle au milieu d’une bande de potes éméchés…).

According to my resource, the guest account should arrive on the iPad. No multi-users at the moment, just like chromeOS. This is an example screenshot for demonstration purposes #Apple #AppleRumor #iPadOS pic.twitter.com/GgwUeTp1Io

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 17, 2022