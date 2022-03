LG l’assure : son écran UltraFine 5K, développé avec Apple, n’est pas abandonné et il va être de nouveau en stock. Cela fait suite au retrait de l’Apple Store en ligne.

Un retour en stock dès le mois prochain

Certaines personnes ont naturellement posé la question pour savoir si le LG UltraFine 5K était abandonné après la keynote d’Apple où fut annoncé le Studio Display. Cet écran d’Apple fait 27 pouces et se veut 5K, comme le modèle de LG. Et l’Apple Store en ligne a cessé la vente du moniteur du constructeur coréen après la keynote. Mais aujourd’hui, LG annonce le retour.

Dans une déclaration au Wall Street Journal, LG annonce que son écran est toujours en production et n’est pas du tout abandonné. Mais le produit est actuellement en rupture de stock parce qu’il y a une pénurie de composants et une demande importante. LG espère un retour en stock d’ici le mois prochain sur son site et chez différents revendeurs.

Pourquoi un retrait de l’Apple Store en ligne dans ce cas ? On peut imaginer qu’Apple veut mettre en avant son Studio Display plutôt que l’UltraFine 5K, bien qu’il ait participé au développement de celui-ci. D’ailleurs, le Studio Display coûte plus cher.

Les premiers tests du Studio Display sont arrivés aujourd’hui et ce n’est pas glorieux, surtout au vu du prix. Il y a notamment des soucis de qualité au niveau de la webcam, mais Apple a assuré qu’une mise à jour logicielle viendra corriger le tir.