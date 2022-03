Apple propose depuis peu macOS 12.3 et cette mise à jour vient bloquer des Mac qui ont connu une réparation. D’après les premiers retours d’utilisateurs sur les forums d’Apple, cela concerne les Mac M1 ayant eu un changement de carte mère.

Des problèmes pour installer macOS 12.3, au point d’avoir des blocages

Les utilisateurs qui tentent d’installer macOS 12.3 sur ces modèles de Mac ont le droit à des messages d’erreur, des redémarrages sans fin, voire un blocage de la machine. Autant dire que cette situation est réellement problématique.

Dans le cas où le Mac ne démarre pas après la tentative d’installation de la mise à jour, les utilisateurs doivent mettre leur Mac en mode DFU et le relancer manuellement. Ce processus nécessite toutefois que les utilisateurs disposent d’un second Mac compatible pour relancer leur ordinateur bloqué. Et comme on peut s’en douter, la plupart des foyers ont un seul Mac. La dernière tentative est de se rendre en Apple Store.

Même une visite à l’Apple Store ne garantira pas un retour à la normale pour le Mac. Les techniciens n’ont pas (pour l’instant du moins) un outil particulier pour débloquer la situation. Ils peuvent éventuellement tenter de remplacer une nouvelle fois la carte-mère, mais rien n’assure que le Mac sera de nouveau fonctionnel.

Si l’on se base sur les retours, il est notamment question d’un problème d’installation de macOS 12.3 sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ceux qui ont vu le jour à l’automne. Apple n’a pour l’instant pas fait de commentaire public sur ce problème majeur.