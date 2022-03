Le Mac Studio, disponible aujourd’hui à l’achat, va avoir le droit à un système antivol. Apple ne l’a pas annoncé publiquement, mais a déjà partagé la nouvelle avec ses employés comme l’indique un mémo obtenu par MacRumors.

Un antivol pour le Mac Studio est en approche

La partie inférieure du Mac Studio comprend un trou et plusieurs personnes ont naturellement eu des questions à son sujet. À quoi sert-il ? Aujourd’hui, il ne sert à rien. Mais à l’avenir, il permettra de mettre un système antivol sur le Mac Studio. Malheureusement, Apple ne communique pas le prix, tout comme il ne dévoile pas le design ou encore la date de sortie.

Il sera intéressant de voir comment ce système va fonctionner. Apple commercialise depuis un moment maintenant un adaptateur pour verrous de sécurité pour le Mac Pro. Celui-ci se connecte à l’arrière de l’ordinateur, donc il n’y a pas de problème. Dans le cas du Mac Studio, le trou est sur la partie inférieure, celle qui est face au bureau. Comment pourra-t-on mettre un antivol ? C’est un mystère pour le moment.

Le Mac Studio débute à 2 299 euros pour le modèle avec la puce M1 Max et commence à 4 599 euros pour le modèle avec la puce M1 Ultra. Si vous voulez vous faire plaisir et prendre le modèle le plus cher, il faudra dépenser 9 199 euros.