Au moment de présenter son Mac Studio avec la M1 Ultra, Apple a proposé des graphiques avec notamment une comparaison entre sa puce et la carte graphique RTX 3090 de Nvidia, assurant que son modèle était plus performant. Mais ce n’est pas le cas dans les faits.

La RTX 3090 reste meilleure que la M1 Ultra

Dans son graphique, Apple suggère que la puce M1 Ultra arrive à être un peu plus puissante que la RTX 3090 de Nvidia, tout en consommant 200 W de moins. Mais le problème est que la méthodologie utilisée n’est pas communiquée. The Verge a donc mené ses propres tests avec Geekbench et la carte graphique de Nvidia s’en sort bien mieux.

Le score obtenu avec la RTX 3090 au benchmark est de 215 034, contre 83 121 (avec OpenCL)/102 156 (avec Metal) pour le Mac Studio équipé de la M1 Ultra. C’est deux fois moins donc. Cela ne veut pas dire que la puce d’Apple est mauvaise, pas du tout même. C’est seulement que la carte graphique de Nvidia est beaucoup plus performante.

Il est vrai que l’annonce d’Apple lors de la keynote avait un peu surpris. Le fait qu’une puce arrive à faire mieux qu’une carte graphique dédiée serait plus qu’étonnant, du moins en 2022. Voici ce que note The Verge :

Il semble qu’Apple ne montre tout simplement pas toutes les performances du concurrent qu’il pourchasse ici. C’est un peu comme si vous disiez que parce que votre voiture électrique consomme beaucoup moins de carburant à 130 km/h qu’une Lamborghini, elle a un meilleur moteur — sans mentionner le fait qu’une Lamborghini peut quand même aller deux fois plus vite.

Pour rappel, la M1 Ultra est plus ou moins l’équivalent de deux puces M1 Max que l’on regroupe. Les tests montrent que les performances ont effectivement doublé (ou presque) avec la puce très haut de gamme que l’on retrouve dans le Mac Studio. Ce modèle est disponible à l’achat depuis aujourd’hui.