Apple propose maintenant l’iPad Air M3 reconditionné au niveau de sur refurb. Cela permet d’avoir une réduction de prix sur la tablette qui a fait ses débuts au mois de mars.

L’iPad Air M3 reconditionné est là

Quelques pays ont le droit à l’iPad M3 reconditionné sur le refurb d’Apple. Ce n’est pas encore le cas en France, mais cela ne devrait pas tarder. Il y a toutefois du stock en Allemagne, cela permet donc de connaître les prix en euros.

L’iPad Air M3 de 11 pouces compatible Wi-Fi avec 128 Go de stockage est disponible pour 549 euros au lieu de 649 euros en temps normal (669 euros en France). Pour le modèle avec 256 Go, le prix est à 659 euros, contre 779 euros pour le modèle neuf (799 euros en France). Dans les deux cas, la remise est autour de 15 % par rapport aux tarifs des modèles neufs.

En ce qui concerne le modèle de 13 pouces avec 128 Go, Apple facture 719 euros au lieu de 849 euros pour le modèle neuf (869 euros en France). Il faut compter 829 euros pour la variante de 256 Go au lieu de 979 euros pour le modèle neuf (999 euros en France). Là encore, la remise est autour de 15 %.

Comme c’est souvent le cas, Apple ne propose pas les meilleures remises. Chez Amazon, il y a l’iPad Air M3 11 pouces neuf à partir de 599 euros. Pour la variante 13 pouces, cela commence à 869 euros. Il y a également une autre option : chez Rakuten, l’iPad Air M3 11 pouces neuf pour 469,99 € chez un vendeur tiers.