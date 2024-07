Plusieurs mois après les États-Unis, Apple propose l’iMac M3 reconditionné sur son refurb en France. Pour rappel, l’ordinateur tout-en-un a fait ses débuts à l’automne 2023.

Le refurb français accueille l’iMac M3

Plusieurs références sont disponibles sur le refurb français pour l’iMac M3 reconditionné. On retrouve d’abord le modèle avec un processeur (CPU) à 8 cœurs, une puce graphique (GPU) à 8 cœurs également, 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Le prix est de 1 549€. Le même modèle neuf est proposé pour 1 829€ chez Apple, la remise est donc de 280€ ici.

Il y a ensuite l’iMac M3 reconditionné avec un CPU à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, 256 Go d’espace de stockage et 16 Go de RAM. Le tarif est de 1 739€, contre 2 059€ pour un modèle neuf. La remise est ici de 320€.

Parmi les autres références disponibles, il y a la plus chère avec 8 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, 16 Go de RAM et 2 To de stockage. Apple demande 2 529€ pour cette variante reconditionnée contre 2 979€ pour le modèle neuf. La remise est donc de 450€.

Voici les points mis en avant pour ses produits reconditionnés :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Chaque modèle comprend :

iMac reconditionné

Magic Keyboard avec Touch ID

Magic Mouse

Adaptateur secteur 143 W

Cordon d’alimentation (2 m)

Câble USB‑C vers Lightning

Les différents iMac M3 reconditionnés sont disponibles dès maintenant sur le refurb d’Apple. Et comme à chaque fois, il est conseillé d’aller voir chez les revendeurs qui proposent parfois de meilleurs prix pour les modèles neufs. Cela peut concerner Amazon, la Fnac ou encore Darty.