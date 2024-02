Après les États-Unis, place à la France et à d’autres pays européens en ce qui concerne le MacBook Pro de 14 pouces reconditionné avec la puce M3, disponible sur le refurb d’Apple. Cette machine a fait ses débuts en octobre 2023.

Le refurb française accueille le MacBook Pro M3

Deux modèles sont actuellement disponibles sur le refurb français, avec une seule différence entre eux : le coloris. Il y a gris sidéral pour l’un et argent pour l’autre. Pour le reste, il s’agit du MacBook Pro de 14 pouces avec la puce M3 (8 cœurs de CPU et 10 cœurs de GPU), 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Apple propose ce MacBook Pro pour 1 699 euros. Le prix d’un modèle neuf est de 1 999 euros. Cela représente donc une économie de 300 euros, soit une remise de 15%.

Apple assure que ses produits reconditionnés ont le droit à un processus de vérification rigoureux. Le groupe liste les éléments suivants sur son site :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

La boîte comprend, évidemment, le MacBook Pro M3 reconditionné. Le Mac portable s’accompagne par un adaptateur secteur USB‑C 70 W et un câble USB-C vers MagSafe 3 de deux mètres.