Le groupe Fnac Darty a signé un accord avec Apple pour devenir le premier réparateur agréé des iPhone, Mac, iPad et d’autres produits de la marque. Les premières discussions entre les sociétés ont eu lieu il y a deux ans.

Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, annonce le partenariat dans une interview au Journal du dimanche. Il déclare :

Les deux entreprises avaient déjà une longue histoire commune, avec des liens de plus de trente ans. Fnac Darty est le premier revendeur de produits Apple en France. De notre côté, l’un des moments décisifs a été l’acquisition de WeFix, il y a trois ans, achat qui prend tout son sens avec ce projet. Cette start-up spécialisée dans la réparation de smartphones compte aujourd’hui environ 150 points de vente. Ce nombre va doubler dans les années à venir. Elle est déjà numéro un en France dans un secteur crucial, en ligne avec l’un des axes de développement essentiels du groupe : la durabilité. Nous serons à partir de demain le réparateur tiers majeur de proximité, agréé par Apple en France. C’est cohérent avec nos engagements dans l’économie circulaire : nous réparons aujourd’hui 2 millions de produits chaque année et 2,5 millions très bientôt.

Il explique que son groupe a contacté Apple il y a deux ans « car nous souhaitions devenir un acteur majeur de la réparation dans les centres de services agréés » du fabricant en France. Il était notamment question d’intégrer l’AppleCare Services au sein de la gamme de programme d’assurances (elle existe aussi chez Orange). « Ce partenariat concrétise cette double avancée. Grâce au maillage important et de proximité des boutiques WeFix, les clients des deux groupes bénéficieront d’une couverture nationale inédite pour faire réparer leurs appareils, iPhone, Apple Watch ou iPad », indique le dirigeant.

Selon ses dires, les deux groupes ont la même philosophie : la durabilité. Il explique que ses équipes ont travaillé en amont pour s’assurer que tout soit bon :

Nous avons désormais l’agrément officiel d’Apple pour la réparation et l’accès aux pièces détachées de la marque. Les équipes WeFix seront formées au savoir-faire et à l’utilisation des outils Apple. Ces réparations sous agrément permettront à nos clients respectifs de s’assurer de la qualité et la fiabilité des travaux effectués sur leur iPhone. Mais aussi de sécuriser le maintien de l’ensemble des fonctionnalités de leurs appareils et de conserver leur garantie Apple, y compris en cas de changement de pièces.