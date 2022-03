Il y a quelques jours, Nitesh Chopra, un dentiste habitant à Haryana en Inde, a ressenti comme une gêne dans la poitrine. Prudent, le dentiste effectue un petit test ECG avec son Apple Watch Series 6… qui s’avère franchement alarmant : Nitesh Chopra doit consulter au plus vite un médecin. Des analyses plus poussées montrent que le dentiste a une artère quasi bouchée.

Le rescapé s’estime « béni » et ne peut « pas exprimer assez de gratitude » à son Apple Watch qui lui a bel bien sauvé la vie. « Quand j’étais au CCU (hôpital, Ndlr), ma femme et moi comparions continuellement la lecture de notre Apple Watch avec le moniteur, et les deux étaient synchronisés » a déclaré le très reconnaissant Nitesh. Suite à cette mésaventure qui s’est bien terminée, le jeune dentiste a même envoyé un mail de remerciement à Tim Cook… qui n’a pas tardé à répondre : « Je suis très heureux que vous ayez demandé une évaluation clinique et reçu les soins que vous souhaitiez. Merci d’avoir partagé votre histoire avec nous. Passez une bonne journée. Meilleurs vœux, Tim. »

Ce n’est bien sûr pas la première fois que l’Apple Watch sauve une vie, et l’on peut se douter qu’Apple raffole de ces faits divers qui lui font une publicité indirecte.