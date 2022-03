15 ans, cela fait donc 15 ans, dès le premier iPhone de 2007, que WiLAN a porté le fer juridique contre Apple. Entre plaintes, contre-plaintes et appels multiples, le feuilleton Apple-WiLAN est l’un des plus longs de ce siècle technologique. En 2020, Apple était condamné à payer 109 millions de dollars pour les brevets de réseau sans fil (Wi-Fi) détenus par WiLAN, un verdict bien entendu suivi dans la foulée par une énième procédure d’appel.

Surprise donc, Reuters nous informe qu’Apple et WiLAN ont signé un accord de licence, ce qui met un terme à l’ensemble des poursuites judiciaires en cours. La firme Quarterhill Inc, dont WiLAN est une filiale, annonce publiquement que le nouvel accord comprend « le règlement et le rejet de tous les litiges en cours entre WiLAN et Polaris et Apple aux États-Unis, au Canada et en Allemagne ».

Comme on peut s’en douter, ni Apple ni WiLAN n’ont précisé les termes exacts de l’accord (Accord de licence croisée ? Apple verse un montant global pour l’ensemble des brevets de WiLAN ? Nul ne le sait).