Shazam, qui appartient à Apple, ajoute aujourd’hui des nouveautés en rapport avec les concerts, dans l’idée de faciliter la tâche pour trouver les dates et acheter une place.

Shazam se met aux concerts

En shazamant une chanson, en recherchant dans l’application Shazam ou sur le site du service, les utilisateurs peuvent désormais facilement trouver des informations sur les prochains concerts près de chez eux, ainsi que les billets en vente. Ils peuvent également parcourir la page de l’artiste sur Shazam pour trouver les dates, les heures et les lieux des prochains évènements et sur la tournée, partager les informations sur un évènement et l’ajouter à leur calendrier.

Cette nouvelle fonctionnalité de Shazam s’appuie sur les données de Bandsintown, une plateforme de recommandation d’événements et de découverte d’artistes, au service de plus de 68 millions de fans de musique et de 560 000 artistes, managers, labels et producteurs de concerts.

« Shazam a un long historique avec l’innovation, à la fois dans la découverte de musique et la connexion entre les artistes et les fans » a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats. « Avec le retour de la musique live, nous sommes ravis de proposer aux utilisateurs et utilisatrices de Shazam un accès aux concerts et de donner aux artistes encore plus de visibilité ».

Les nouvelles pages « Concerts » sur Shazam sont disponibles dans l’application sur iOS et Android, et sur Shazam.com. Les artistes peuvent faire connaitre leurs dates de concerts via Bandsintown For Artists, et peuvent toujours accéder à leurs statistiques d’audience sur Shazam et Apple Music via Apple Music for Artists.