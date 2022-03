Apple veut lancer de nouveaux MacBook Air, dont un modèle qui aurait un écran de 15 pouces selon Ross Young. L’analyste spécialisé dans les écrans évoque un lancement pour 2023. Il a eu plusieurs fois raisons au cours des derniers mois grâce à ses sources dans l’industrie.

Un plus grand MacBook Air en préparation

Actuellement, l’ordinateur portable a un écran de 13,3 pouces. Le MacBook Air de 2023 aurait donc le droit à un écran de 15 pouces, mais il viendrait en complément du modèle de 13 pouces. D’ailleurs, Ross Young indique qu’Apple voudrait un peu agrandir l’écran de ce modèle, mais on resterait entre 13 et 14 pouces.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple travaille sur un MacBook Air de 15 pouces. En effet, le procès entre Apple et Epic Games a révélé des e-mails internes montrant qu’une telle taille était en réflexion en 2007, quand Steve Jobs était encore aux commandes de l’entreprise.

En parlant d’écran un peu plus grand, Apple aurait la même idée pour son iPad d’entrée de gamme. Le modèle existant dispose d’un écran de 10,2 pouces et un prochain modèle devrait être un peu plus grand. Une taille précise n’est pas communiquée, mais il faudrait s’attendre à un format entre 10 et 11 pouces. En comparaison, l’iPad Air a une dalle de 10,9 pouces.