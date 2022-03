iFixit a pu mettre la main sur un Mac Studio et a opéré au démontage. Le spécialiste de la réparation s’est notamment attardé au stockage avec le fameux SSD et la présence de deux ports.

Un démontage du Mac Studio pas forcément rassurant pour le SSD

Un premier démontage réalisé il y a peu par le YouTubeur Max Tech a montré qu’il était possible de retirer le module SSD du Mac Studio. Aujourd’hui, iFixit est allé plus loin et a essayé de mettre deux SSD (dont l’un venant d’un autre Mac Studio) dans le même ordinateur. Malheureusement, il a refusé de s’allumer. Un autre test a consisté à mettre un seul SSD, mais ayant une capacité de stockage différente de celle d’origine. Là encore, le Mac n’a pas voulu s’allumer.

Un seul scénario a fonctionné : le fait de changer un SSD par un autre SSD qui a la même capacité de stockage. L’utilisation d’Apple Configurator fut possible ici pour passer en DFU et mettre en place macOS. Cela peut être éventuellement intéressant si un SSD ne fonctionne plus pour une raison ou une autre afin de mettre un autre modèle à la place.

Ceux qui espéraient acheter le Mac Studio avec le plus bas stockage pour ensuite acheter un module SSD avec une plus grosse capacité vont donc être déçus. La seule solution ici serait qu’Apple propose une mise à jour pour autoriser des mises à niveau.

Au-delà de ce point, iFixit note pour son démontage du Mac Studio que le dissipateur thermique est massif avec un assemblage à double ventilateur. Les ventilateurs sont nettement plus imposants que ceux des autres Mac. Par ailleurs, les composants de l’ordinateur sont compliqués avec des supports, des connecteurs et des vis à tête fraisée, ce qui a un impact sur la réparabilité et l’accessibilité pour l’utilisateur.

D’autres points noirs évoqués concernent les ventilateurs cachés, le stockage pouvant potentiellement ne peut être augmenté et la RAM intégrée. À l’arrivée, la note de réparation d’iFixit est de 6 sur 10.