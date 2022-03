Un premier démontage du Mac Studio a vu le jour grâce à Max Tech et on découvre notamment que le SSD est amovible. Il n’est pas soudé, contrairement aux autres composants de l’ordinateur (comme la RAM).

Le SSD amovible dans le Mac Studio

Officiellement, Apple dit que les deux modules SSD du Mac Studio ne sont pas accessibles à l’utilisateur, mais il semble que des utilisateurs courageux pourront effectuer des mises à niveau pour ajouter du stockage. Il est possible que l’histoire soit similaire à celle du Mac Pro, avec Apple qui vend des kits SSD de 1 à 8 To avec des prix qui s’échelonnent de 690 à 3 220 euros. Des kits équivalents pourraient arriver à l’avenir pour le Mac Studio.

Pour renforcer cette idée, le YouTubeur a changé un SSD vers l’autre module prévu à cet effet et cela ne pose pas de problème. Cela suggère à nouveau qu’une certaine modularité devrait être disponible à l’avenir.

La vidéo montre par ailleurs que le démontage du Mac Studio n’est pas impossible, mais elle requiert de la patience. Il faut notamment enlever la base en retirant les vis qui sont situées sous le ruban de caoutchouc, puis retirer l’alimentation qui se veut imposante.

On peut voir à quoi ressemble la puce M1 Ultra et celle-ci est grosse. Ce n’est pas réellement une surprise, puisqu’il s’agit de l’équivalent de deux puces M1 Max que l’on vient regrouper.

Processeur Ryzen vs puce M1 Ultra

Le Mac Studio est disponible à l’achat depuis vendredi. Les premiers tests à son sujet ont été plus que positifs. L’ordinateur débute à 2 299 euros et il est possible de l’acheter chez Apple et les revendeurs suivants :