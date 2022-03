Apple propose depuis quelques jours la version finale d’iOS 15.4 et certains utilisateurs se plaignent de l’autonomie de l’iPhone. Ils estiment que la situation était bien meilleure avec les précédentes versions.

Il y a peu, Apple a répondu aux clients inquiets pour les rassurer. Sur Twitter, le service client assure que le comportement constaté est normal juste après l’installation. « Merci de nous avoir contactés ! Nous serons heureux de vous aider. Il est normal que vos applications et fonctionnalités doivent être ajustées jusqu’à 48 heures après une mise à jour », peut-on lire dans un tweet.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

— Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022