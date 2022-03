Les Oscars 2022 auront lieu ce week-end et Tim Cook, le patron d’Apple, serait présent pour cette 94e cérémonie qui se consacre au monde du cinéma. Cela s’expliquerait par les nominations pour Apple TV+.

Participation de Tim Cook aux Oscars 2022

Apple TV+ a reçu six nominations pour les Oscars :

Meilleur film pour CODA

Meilleur acteur pour Denzel Washington dans Macbeth

Meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur dans CODA

Meilleure adaptation pour la scénariste et réalisatrice Siân Heder avec CODA

Meilleure photographie pour Bruno Delbonnel avec Macbeth

Meilleurs décors pour Stefan Dechant avec Macbeth

Naturellement, l’Oscar le plus prestigieux de la liste est celui du meilleur film pour CODA. Une victoire pour Apple TV+ serait plus que notable sachant qu’il s’agit d’un film sorti sur une plateforme de streaming. Certes, il y a une diffusion dans quelques cinémas aux États-Unis, mais ce fut une sortie limitée. Cette disponibilité dans quelques cinémas était justement nécessaire pour être éligible aux Oscars. C’est pour cette raison que Netflix et d’autres font la même chose.

CODA est très important pour Apple, avec le groupe qui en parle régulièrement et qui a même proposé une nouvelle sortie limitée au cinéma aux États-Unis et à Londres. Cette semaine, Tim Cook a rencontré l’équipe du film dans un Apple Store et a même tweeté le rendez-vous.

Great morning at Apple Carnegie Library! Thanks to @MarleeMatlin and the incredible cast of #CODAFilm for stopping by and chatting with the team. https://t.co/IeJp8inrKS — Tim Cook (@tim_cook) March 23, 2022

Pour rappel, CODA est un remake américain du film La famille Bélier. Le film français avec Louane, Karin Viard et François Damiens a été récompensé en 2015 avec le César du meilleur espoir féminin pour Louane.