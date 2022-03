Blizzard annonce que son jeu Diablo Immortal est maintenant disponible en précommande, aussi bien sur iOS que sur Android. Il faudra attendre le 30 juin avant de pouvoir y jouer.

Enfin la précommande pour Diablo Immortal

Diablo Immortal est le tout nouvel opus de la série de jeux de rôle emblématiques de Blizzard, dont l’histoire se déroule entre Diablo II: Lord of Destruction et Diablo III. Explorez l’univers cauchemardesque de Sanctuaire comme jamais auparavant dans un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en ligne (MMORPG) où anges et démons se livrent une guerre éternelle pour s’emparer du royaume des mortels. Entamez une quête épique au côté d’innombrables joueurs pour rassembler les fragments de la Pierre-Monde corrompue et empêcher le retour du seigneur de la Terreur. Un vaste monde ouvert, peuplé de démons et regorgeant de butin épique et d’extraordinaires pouvoirs attend les fans de la franchise Diablo et les nouveaux joueurs.

Il s’agit d’un free-to-play. Le jeu pourra donc être téléchargé gratuitement sur iOS et Android, mais il faut s’attendre à des bonus payants (qui devraient être optionnels). Blizzard ne communique pas encore les prix des achats intégrés.

Si Diablo Immortal vous intéresse, rendez-vous sur cette page de l’App Store pour le précommander sur iPhone et iPad. Et si vous avez un smartphone ou tablette Android, rendez-vous sur cette page du Play Store.

Pour rappel, Blizzard a annoncé son jeu en 2018. Il y a eu des bêtas et différents reports depuis, afin d’améliorer le titre. Le dernier report concernait une sortie au premier semestre de 2022, au lieu de 2021. Blizzard va effectivement respecter la date, mais en attendant réellement le dernier jour du semestre.