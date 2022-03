La mise à jour watchOS 8.5 pose des problèmes pour ce qui est de la recharge rapide avec l’Apple Watch. Plusieurs utilisateurs évoquent des problèmes, notamment ceux qui ont une Apple Watch Series 7.

Chargeur BoostCharge Pro de Belkin

Des problèmes pour la charge rapide avec l’Apple Watch et watchOS 8.5

Au départ, le problème de charge rapide avec l’Apple Watch semblait uniquement concerner les personnes passant par un chargeur Belkin. Mais selon les retours d’utilisateurs sur les forums d’Apple et Reddit, cela concerne aussi les chargeurs venant d’autres constructeurs.

Officiellement, Apple dit qu’une charge de 45 minutes permet de passer de 0% 80%. Mais un utilisateur dit que sa montre atteint seulement 49% après une charge effectuée la nuit, et ce depuis qu’il a installé watchOS 8.5. Un autre explique que la charge rapide ne fonctionne jamais lors des premières tentatives depuis la mise à jour. Il est toujours obligé de retirer puis remettre son Apple Watch sur le chargeur pour que la charge rapide s’enclenche réellement. Sinon, la montre se charge à hauteur de 2% toutes les 15 minutes.

D’autres témoignages vont dans le même sens. Certains utilisateurs ont même un cas plus embêtant : plus aucune charge ! L’un d’entre eux dispose du BoostCharge Pro 3-en-1 de Belkin et son Apple Watch Series 7 ne réagit pas quand elle est sur le chargeur. En revanche, cela fonctionne normalement avec le chargeur d’Apple.

Ce bug avec watchOS 8.5 peut sembler ironique sachant que la mise à jour précédente, à savoir watchOS 8.4, venait… corriger un bug avec les chargeurs tiers. Apple n’a pas encore réagi publiquement au nouveau problème.