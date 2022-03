Meta n’a pas fini de pester sur les règles de confidentialité des données qui encadrent iOS. Si l’on en croit en effet le site The Information, Apple serait bien décidé à donner un petit tour de vis supplémentaire. Les fonctions de confidentialité Relais privé iCloud et Masquer mon adresse e‑mail seraient ainsi activées par défaut sur la prochaine version d’iOS. Relais privé iCloud serait aussi appliqué aux apps et non pas seulement à Safari mobile.

Entre la demande du consentement de l’utilisateur (pour la récolte des données dans les apps), le système anti-cookies intégré à Safari mobile et ces nouvelles mesures, les sociétés qui vivent de la pub ciblée et de la revente de données risquent bien de considérer l’écosystème iOS comme un environnement globalement hostile… et forcément toujours aussi très attrayant avec son milliard et demi d’utilisateurs. Pour rappel, Meta perdrait cette année environ 10 milliards de dollars à cause du système anti-traçage d’iOS.