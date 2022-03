Le film CODA, diffusé sur Apple TV+, a obtenu trois Oscars : meilleur scénario adapté, meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et surtout meilleur film. Apple profite donc de ce succès pour remettre le film au cinéma.

CODA revient au cinéma

Dès vendredi, CODA sera disponible dans plus de 600 cinémas aux États-Unis. Le long-métrage sera disponible pendant une courte période, mais Apple ne précise pas exactement la durée. Le groupe précise par contre qu’il y aura des sous-titres afin que le film puisse être visionné par les sourds et malentendants. Pour rappel, CODA est un remake du film français La Famille Bélier et comprend le personnage de Ruby qui est le seul membre de la famille à ne pas être sourd.

« Alors que notre industrie reconnaît CODA en lui décernant sa plus haute distinction, nous sommes ravis, une fois de plus, d’apporter ce film émouvant dans les salles de cinéma afin que les spectateurs puissent partager l’expérience de le regarder ensemble », déclare Erica Anderson de l’équipe de distribution d’Apple Original Films. « Comme lors des précédentes sorties en salles, toutes les projections seront sous-titrées, afin que le film soit accessible aux communautés sourdes et malentendantes ».

Il y avait effectivement eu une première diffusion en salles. Mais pour le coup, cela concernait quelques cinémas seulement. Apple était obligé de le faire pour être éligible aux Oscars.