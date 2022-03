Apple annonce que les développeurs d’applications de type « reader » peuvent désormais mettre des liens externes qui renvoient vers leurs sites afin que les utilisateurs puissent créer et gérer leur compte.

Des liens externes dans les applications

Les applications de type « reader » peuvent établir un lien vers un site appartenant au développeur ou géré par lui pour la création de comptes. Ainsi, une application comme Netflix ou Spotify peut inclure un lien dans l’application qui mène directement vers son site pour créer un compte, ce qui n’était pas autorisé avant le changement.

Qu’est-ce qu’une application de type « reader » ? Selon Apple, il s’agit des applications de consultation qui proposent un contenu numérique comprenant des magazines, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique ou de la vidéo comme la principale fonctionnalité. Spotify, Netflix et bien d’autres font partie de cette catégorie. Prochainement, elles pourront mettre un lien vers leurs sites pour créer un compte. Ce n’était pas possible jusqu’à présent à cause des restrictions d’Apple.

Selon Apple, les applications de type « reader » ne proposent pas d’achat de biens et de services numériques dans l’application et visent principalement à permettre aux utilisateurs de consulter des contenus ou des abonnements achetés précédemment. C’est pourquoi Apple a accepté que les applications partagent un lien unique à des fins de gestion de compte. Le fabricant a apporté ce changement afin de régler une enquête lancée par la Commission japonaise du commerce équitable.

Il y a un point notable à prendre en compte : les développeurs voulant mettre un lien externe devront au préalable faire une demande à Apple afin d’obtenir le feu vert. Ils doivent aussi s’engager à ne pas proposer d’achats intégrés ni des services de personnes à personnes. Quand le feu vert sera reçu, ils devront suivre des consignes au niveau de Xcode pour mettre le lien.