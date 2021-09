Apple a pris la décision d’autoriser les développeurs à mettre un lien dans leurs applications qui renvoie l’utilisateur vers leurs sites Web. Ils pourront ainsi s’occuper de l’inscription et du paiement si besoin.

Un lien dans les applications pour renvoyer sur les sites

Cette prise de position fait suite à un accord avec la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC). Cette dernière enquêtait sur le fabricant d’iPhone et plus exactement sur ses pratiques avec l’App Store. Des développeurs avaient critiqué la société. Apple précise au passage que le changement concernera le monde entier et pas seulement le Japon.

Dès le début de 2022, les applications de type « lecteur » (reader), comme dit Apple, pourront avoir un lien qui renvoie vers leurs sites Internet. Ces applications de type « lecteur » permettent aux utilisateurs de parcourir des contenus achetés précédemment ou des abonnements à des magazines, journaux, livres, fichiers audio, musiques et vidéos.

Ainsi, des applications comme Netflix et Spotify pourront mettre un lien vers leurs sites et inviter l’utilisateur à prendre un abonnement dessus. L’utilisateur passera ainsi par le service de paiement des services en question. Évidemment, Apple ne touchera pas sa commission de 15% ou 30% dans ce scénario parce que la transaction est réalisée en dehors de l’application et en dehors de l’App Store. Concernant l’utilisateur, il n’aura qu’à s’identifier dans l’application une fois l’inscription et le paiement effectués sur le site.

« La confiance sur l’App Store est essentielle pour nous. L’objectif de l’App Store est toujours de créer une expérience sûre et sécurisée pour les utilisateurs, tout en les aidant à trouver et à utiliser de superbes applications sur les appareils qu’ils aiment », a déclaré Phil Schiller, l’Apple Fellow qui supervise l’App Store. « Nous avons beaucoup de respect pour la Commission japonaise du commerce équitable et apprécions le travail que nous avons réalisé ensemble, qui aidera les développeurs d’applications de type « lecteur » à faciliter la configuration et la gestion de leurs applications et services pour les utilisateurs, tout en protégeant leur vie privée et en conservant leur confiance », a-t-il ajouté.

Netflix, aujourd’hui, sans moyen de créer un compte ou s’abonner

Toujours pas de paiement dans les applications

Il est bon de noter que Spotify, Netflix et d’autres applications de type « lecteur » ne pourront toujours pas proposer directement un abonnement au sein de leurs applications avec un système de paiement tiers. Ici, Apple va seulement autoriser un lien pour que le processus soit géré depuis un site. On notera au passage qu’Apple ne propose pas ce système à toutes les applications, étant donné que le groupe limite le fonctionnement à celles qui sont de type « lecteur ».

Ce changement devrait en tout cas faire plaisir aux développeurs. Ils n’avaient jusque-là pas le droit de renvoyer leurs utilisateurs sur leurs sites. Apple l’interdisait. Il s’agit donc d’un changement notable. Il suit un autre changement annoncé il y a quelques jours, où les développeurs pourront contacter leurs utilisateurs par e-mail concernant les achats disponibles en dehors de leurs applications.