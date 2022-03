Yandex, le premier moteur de recherche russe, est dans le collimateur du chercheur en sécurité Zach Edwards. Ce dernier s’est en effet rendu compte que le moteur de recherche collectait des données, sans le consentement des utilisateurs, via 52 000 apps compatibles iOS et Android (dont 223 VPN). Pire encore, ces données pourraient être transférées vers des agences de renseignements russes.

Yandex greenlit 79% of Putin's requests for user data in 2021…

The Yandex Appmetrica SDK is installed in 52,000+ apps across iOS/Android app stores, including 200+ VPNs..

There is zero transparency before you download an app on Google/Apple about which SDKs are installed. https://t.co/V3N2GaqbKG pic.twitter.com/XW8LYEJYyQ

— ℨ𝔞𝔠𝔥 𝔈𝔡𝔴𝔞𝔯𝔡𝔰 (@thezedwards) March 29, 2022