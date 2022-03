Apple propose aujourd’hui la mise à jour iOS 15.4.1 pour iPhone et iPadOS 15.4.1 sur iPad. Elle arrive un peu plus de deux semaines après la version finale d’iOS 15.4 qui avait été l’occasion d’accueillir plusieurs nouveautés.



Disponibilité de la mise à jour iOS 15.4.1

Comme on peut s’en douter, iOS 15.4.1 est une mise à jour corrective et non une version qui ajoute des nouveautés. Son numéro de build est 19E258. En comparaison, le numéro de build pour la version finale d’iOS 15.4 est 19E241. On peut voir qu’il y a eu peu d’évolutions entre les deux versions.

Voici les correctifs selon Apple :

La batterie pouvait se décharger plus rapidement que prévu après la mise à jour vers iOS 15.4.

Les appareils braille pouvaient cesser de répondre lors du parcours des éléments de texte ou à l’affichage des alertes.

La connexion aux appareils auditifs Made for iPhone pouvait s’interrompre dans certaines apps de tierce partie

Pour télécharger iOS 15.4.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement puis opérer à l’installation dans la foulée. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée puis faire une installation manuelle via le Finder (macOS) ou iTunes (Windows).

Dans le même temps, Apple a proposé tvOS 15.4.1 (build 19L452) pour l’Apple TV et la mise à jour 15.4.1 pour le HomePod. Là encore, pas de nouveauté au programme, uniquement des correctifs ici et là.