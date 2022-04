Apple annonce la disponibilité de son service Business Essentials, annoncé pour la première fois en novembre dernier. Il vise les entreprises qui ont 500 employés au maximum (les PME donc) en proposant diverses prestations. Il était jusque-là disponible en bêta et voilà qu’il s’ouvre aujourd’hui aux différentes sociétés… mais pas en Europe.

Lancement d’Apple Business Essentials en version finale

Apple Business Essentials permet aux entreprises de configurer, de déployer et de gérer facilement les produits Apple, où qu’elles soient. Il y a également une application dédiée à laquelle les employés peuvent accéder pour télécharger des applications d’entreprise comme Webex ou Microsoft Word.

Ce nouveau service regroupe la gestion des appareils, l’assistance Apple 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et le stockage iCloud dans des formules d’abonnement flexibles. Apple annonce aussi de nouvelles options AppleCare+ for Business Essentials qui peuvent être ajoutées à n’importe quel plan. En outre, un essai gratuit de deux mois sera proposé à tous les clients, y compris ceux qui ont profité de la bêta.

« Apple s’engage profondément et depuis des décennies à aider les petites entreprises à prospérer. Des équipes dédiées aux entreprises dans nos magasins à l’App Store Small Business Program, notre objectif est d’aider chaque entreprise à se développer, à être compétitive et à réussir », déclare Susan Prescott, vice-présidente du marketing Entreprise et Éducation d’Apple. « Nous sommes impatients de proposer Apple Business Essentials à encore plus de petites entreprises pour simplifier la gestion, le stockage, l’assistance et les réparations des appareils. L’utilisation de ce nouveau service se traduit par un gain de temps inestimable pour les clients — y compris ceux qui ne disposent pas de personnel informatique dédié — qu’ils peuvent réinvestir dans leur activité ».

Le service est donc disponible dès maintenant pour les entreprises aux États-Unis qui ont 500 employés au maximum. Apple ne dit rien concernant une arrivée possible en Europe ou ailleurs.