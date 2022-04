Face à la perspective de devoir autoriser le téléchargement d’apps sur iOS sans passer par l’App Store, Apple fait un lobbying de tous les diables pour faire changer les opinions des politiques qui peuvent peser sur les projets de loi. Si l’affaire est quasi perdue en Europe, rien n’est encore totalement joué aux Etats-Unis, et Apple peut désormais compter sur des soutiens de poids : plusieurs hauts responsables de la sécurité nationale dont deux ex-patrons de la CIA et un ancien directeur de la NSA se sont en effet rangés derrière les arguments d’Apple.

La liste des spécialistes et personnalités de premier plan qui viennent de prendre position pour Apple est réellement impressionnante. Outre les noms sus-cités, on compte le général Michael Hayden, l’ancien directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité, l’expert de la sécurité nationale Richard Clarke ainsi que plusieurs « profils » passés par la Maison Blanche, le Pentagone ou le Département de la sécurité intérieure.

Dans une lettre commune, ces experts et hauts responsables taclent les projets de « libéralisation » du marché des boutiques applicatives : « Exiger que les appareils Apple acceptent des applications et des magasins d’applications tiers augmente nécessairement le risque de logiciels malveillants sur les appareils iOS, ce qui est directement corrélé à un risque accru pour la sécurité nationale ».

Cette missive de soutien est envoyée à la justice alors même que les avocats d’Apple tentent de convaincre une cour d’appel fédérale que la firme de Cupertino n’est pas en situation d’abus de position dominante concernant l’App Store.