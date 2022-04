Ken Pillonel, un étudiant ingénieur suisse, avait déjà remplacé le port Lightning d’un iPhone par un port USB-C et voilà aujourd’hui qu’il fait l’inverse, mais sur un smartphone Android. Il s’agit en l’occurrence du Galaxy A51 de Samsung.

Un port Lightning sur un smartphone Android !

La prouesse est notable puisque le port Lightning est propre à Apple, on le retrouve sur les iPhone, iPad et d’autres produits de la marque. Et comme on peut s’en douter, Apple a fait le nécessaire pour son système fonctionne uniquement avec ses produits. Cela a donc forcé l’ingénieur suisse à comprendre le fonctionnement pour que la recharge et le transfert des données puissent être disponibles avec un smartphone Android.

Engadget a pu discuter avec Ken Pillonel pour en savoir en peu plus. « Il s’agissait d’une modification complexe qui nécessitait une réflexion originale », dit-il. « Les câbles Lightning vendus par Apple ne sont pas « idiots ». Ils ne peuvent recharger que les appareils Apple. J’ai donc dû trouver un moyen de faire croire au câble qu’il était branché sur un appareil Apple. Et l’ensemble doit tenir à l’intérieur du téléphone, ce qui constitue un autre défi en soi », a-t-il ajouté.

Le Suisse admet que « la qualité du produit fini est loin d’être ce qu’elle était pour l’iPhone », mais il ne s’attend pas à ce que « quiconque ayant toute sa tête » veuille faire cela à son appareil. « C’était pour le plaisir, je voulais juste voir si je pouvais le faire », a-t-il déclaré, ajoutant que de tels projets sont un excellent exemple de ce qui peut être réalisé avec des appareils, même sans l’aide des entreprises qui les ont fabriqués.

Nous avons pour l’instant le droit à l’image ci-dessus et à une courte vidéo. La vidéo plus longue qui entrera dans les détails sera prochainement publiée sur la chaîne YouTube de Ken Pillonel.