Face ID sous l’écran doit arriver, mais il faudra visiblement attendre l’iPhone 16 de 2024. C’est ce qu’a récemment annoncé Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans. Ming-Chi Kuo, analyste bien renseigné au sujet d’Apple, confirme les informations de son confrère.

Face ID sous l’écran pour l’iPhone 16

Dans un tweet, Kuo fait savoir que l’iPhone 16 devrait accueillir Face ID sous l’écran. « Ce calendrier est moins une question technique et davantage une question de marketing », ajoute-t-il. L’analyste suggère ainsi que la technologie est prête ou sur le point de l’être, mais cela ne pousse pas pour autant Apple à l’utiliser immédiatement.

Depuis l’iPhone X en 2017, les smartphones d’Apple ont une encoche avec les capteurs nécessaires pour Face ID. La situation devrait changer en 2022 avec les iPhone 14 Pro. Ces modèles n’auraient plus l’encoche telle que nous la connaissons depuis cinq ans, mais un trou et une pilule sur la partie supérieure de l’écran. Les iPhone 14 non-Pro conserveraient par contre l’encoche. En 2023, tous les iPhone 15 auraient le droit au combo trou + pilule. Et voilà donc que (tous ?) les iPhone 16 en 2024 profiteraient de Face ID sous l’écran, suggérant que le trou et la pilule vont disparaitre.

Une chose semble acquise : Apple mise beaucoup sur Face ID et moins sur Touch ID. La société préfère s’intéresser à la reconnaissance faciale. Touch ID existe toujours sur certains iPad au niveau du bouton Home et sur l’iPhone SE. On peut également citer sa présence sur les MacBook Pro et sur le Magic Keyboard.