La gifle de Will Smith n’en finit plus de faire des dégâts dans la carrière de l’acteur américain. Le service de streaming Apple TV+ est lui aussi concerné par ce drama : on apprenait hier qu’Emancipation, le film sur l’esclavage avec Smith en vedette, ne devrait plus sortir au second trimestre 2022. Le film est déjà bouclé mais la proximité avec le scandale poserait problème en terme de marketing.

Mais ce n’est pas tout , car Apple TV+ était aussi en position favorable pour remporter les enchères sur un projet de biopic sur Will Smith. Basé sur l’autobiographie de Smith, le biopic devait être l’une des grosses nouveautés annoncées pour la plateforme pommée, mais désormais, Apple et Netflix ne seraient plus intéressés. L’équipe en charge d’Apple TV+ aurait déjà changé son fusil d’épaule et pourrait lancer le projet d’un Biopic sur d’autres acteurs afro-américains, comme Michael B. Jordan (à ne pas confondre avec le célèbre basketteur) ou Mike Epps.