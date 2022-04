Dévoilée en même temps que l’iPhone 4 en 2010 (par Steve Jobs en personne), FaceTime est vite devenu un incontournable des fonctions intégrées à l’iPhone et plus tard sur l’iPad et le Mac. Justin Santamaria, un ancien ingénieur en chef de l’iPhone, a raconté dans le podcast Ride Home de Techmeme la toute première présentation de FaceTime à Steve Jobs, alors CEO d’Apple.

Et c’est peu dire que le boss d’Apple, pourtant réputé pour être impitoyable lors des présentations de projets, s’est montré particulièrement enthousiaste : « Oh mon dieu, quand je vais présenter ça les gens vont se chier dessus ! » s’est alors exclamé Steve Jobs juste après le son « woom » qui annonçait l’apparition de la tête de l’interlocuteur dans la fenêtre FaceTime (l’interlocuteur en question était un autre ingénieur Apple situé dans une pièce adjacente).

Justin Santamaria pouvait être rassuré : cette toute première démo de FaceTime reposait en effet sur une version bêta pas encore tout à fait stable. Heureusement, tout s’est bien déroulé, et l’homme au col roulé noir n’a pas eu l’occasion de rentrer dans l’une de ses célèbres colères.