L’iPhone 14 Pro Max, qui aura un écran de 6,7 pouces, aurait le droit à des bordures plus fines de 20% autour de l’écran selon de nouveaux rendus utilisés par les usines de production. Ces rendus sont partagés par ShrimpApplePro.

Les images ressemblent beaucoup à celles déjà partagées ces dernières semaines. Le changement principal se situe sur la partie supérieure de l’écran avec non plus l’encoche telle que nous la connaissons depuis l’iPhone X, mais un combo pilule + trou pour Face ID et le capteur photo frontal. Mais pour le reste, il faut s’attendre à un design similaire à l’iPhone 13 Pro.

La fuite du jour s’accompagne par des dimensions. Les bordures de l’iPhone 14 Pro Max feraient 1,95 mm d’épaisseur, soit une réduction modérée par rapport aux bordures de 2,42 mm de l’iPhone 13 Pro Max. L’une des raisons de cette réduction pourrait être de créer plus d’espace entre la bordure supérieure du smartphone et le haut des nouvelles perforations qui remplacent l’encoche. Avec ces bords réduits, l’espace entre les découpes et la bordure supérieure feraient 2,29 mm.

Here are the images of the cad file and full measurements of iPhone 14 Pro Max that I obtained. I will share more details about it in the coming newsletter. 🧵 pic.twitter.com/CTLLVOtgb7

