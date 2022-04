Deux individus ont été condamnés à 13 ans de prison au total pour avoir volé 1,5 million de dollars à Apple à l’aide de cartes cadeaux pour s’acheter des produits. Cette opération a eu lieu pendant trois ans, entre 2015 et 2017.

De la prison pour du vol chez Apple

Les employés en Apple Store ont des appareils qui ont pour nom Isaac et qui leur permettent de vérifier le stock des produits, faire une vente et plus encore. L’un des individus se chargeait d’entrer dans un Apple Store et d’attendre qu’un appareil Isaac soit à proximité de lui pour le voler. Il sortait ensuite de la boutique, mais restait à proximité pour maintenir la connexion au réseau Wi-Fi.

Une fois l’appareil en sa possession, il utilisait le compte de l’employé sur l’appareil pour obtenir l’équivalent de plusieurs milliers de dollars en cartes cadeaux. Un code était alors généré pour se mettre dans l’application Cartes afin d’avoir un QR Code. L’escroc faisait une capture d’écran du QR Code et l’envoyer à son complice. Ce dernier pouvait ensuite entrer dans un autre Apple Store, acheter un ou plusieurs produits et payer avec le QR Code afin d’utiliser le crédit à sa disposition. L’opération a pu être répétée à plusieurs reprises pendant trois ans.

À l’arrivée, les escrocs ont perdu la partie puisque des caméras de surveillance ont permis de les voir en train de voler les appareils Isaac. Ils ont été retrouvés grâce au GPS de leurs smartphones et ont été arrêtés par le FBI. Ils ont ensuite avoué leur fraude.

Les deux escrocs sont condamnés à 13 ans de prison au total et doivent payer 1,26 million de dollars à Apple. Il n’est pas précisé pourquoi la somme n’est pas de 1,5 million de dollars.