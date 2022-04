Apple proposera les AirPods Pro 2 au cours du second semestre de 2022, selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste, généralement bien informé au sujet d’Apple, évoque aussi des ventes décevantes pour les AirPods 3.

Si l’on se base sur de précédentes fuites par Kuo et Bloomberg, les AirPods Pro 2 auront le droit à une nouvelle puce pour succéder à la puce H1. Celle-ci gère des fonctions liées à l’audio, comme la suppression active du bruit, et les améliorations apportées à cette technologie pourraient se traduire par une meilleure autonomie pour une durée d’écoute plus longue. Aussi, les écouteurs prendraient en charge l’audio sans perte (lossless) pour Apple Music.

D’autres fuites ont suggéré que le nouveau boîtier de charge serait en mesure d’émettre un son pour aider les utilisateurs à le retrouver en cas de perte. Aussi, Apple a testé plusieurs design pour avoir des écouteurs plus compacts. Il est possible que les nouveaux AirPods Pro ressemblent aux Beats Studio Buds qui sont déjà disponibles.

Dans le même temps, Kuo assure qu’Apple a réduit les commandes de 30% en ce qui concerne les AirPods 3. L’analyste fait savoir que la demande du public ne suit pas et se veut significativement plus faible que celle pour les AirPods 2. Est-ce à cause de la différence de prix entre les AirPods 2 et 3, et le fait que le public ne voit pas l’intérêt de payer la différence ? Ou bien la concurrence qui arrive à sortir des écouteurs sans fil moins chers ?

