Les AirPods Pro 2 supporteront le Lossless (audio sans perte)

Les AirPods Pro 2, qui doivent sortir en 2022, proposeront le support du Lossless, à savoir l’audio sans perte selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste, qui est généralement bien informé, ajoute que le boîtier de charge des écouteurs devrait pouvoir émettre un son pour que l’on puisse facilement le retrouver.

Du Lossless pour les AirPods Pro 2

Apple voudrait proposer de vrais arguments de vente avec ses AirPods Pro 2 et le support du Lossless serait l’un d’entre eux. Ce serait possible grâce à la prise en charge du codec ALAC (Apple Lossless). Pour rappel, Apple Music propose les musiques avec l’audio sans perte depuis le mois de juin, et ce sans surcoût. La quasi-totalité du catalogue est aujourd’hui disponible avec cette qualité sonore.

Il sera en tout cas intéressant de savoir quelle technologie Apple compte utiliser pour proposer du Lossless sur ses AirPods Pro 2. Il y a quelques jours à peine, le vice-président de l’acoustique chez Apple a reconnu que le Bluetooth présentait des limites, notamment au niveau de la bande passante. Cela explique pourquoi les écouteurs sans fil existants du fabricant (même les AirPods Max) se limitent au codec AAC.

Un boîtier de charge pouvant émettre du son

Concernant le boîtier de charge pouvant émettre un son, il semble probable qu’il y aura une intégration avec l’application Localiser d’Apple, de la même manière que les utilisateurs peuvent actuellement émettre un son à partir de leurs AirPods individuels à l’intérieur du boîtier pour aider à les retrouver. Cela s’inscrit dans la lignée de la fuite des photos de la prochaine génération d’AirPods Pro, qui montraient un boîtier de charge avec des trous de haut-parleur pour émettre un son pour le suivi de la localisation, permettant aux écouteurs et au boîtier d’être localisés séparément.

Selon Ming-Chi Kuo, Apple commercialisera les AirPods Pro 2 au quatrième trimestre de 2022, avec les écouteurs qui auront un nouveau design. À voir maintenant si le prix va augmenter au vu du support du Lossless.