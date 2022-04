Apple propose aujourd’hui la première bêta publique pour iOS 15.5 sur iPhone et iPadOS 15.5 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Les changements sont les mêmes.

Première bêta publique pour iOS 15.5

La première bêta d’iOS 15.5 comprend peu de nouveautés, de moins en surface. Les changements ont surtout été repérés au niveau du code de la mise à jour. Par exemple, il y a des mentions à Apple Classical, qui sera l’application de musique classique d’Apple. Dans l’application Cartes, il y a maintenant des boutons « Demander » et « Envoyer » en ce qui concerne Apple Pay Cash. En outre, le système Commande universelle (Universal Control) avec iPadOS 15.5 et macOS 12.4 n’est pas fonctionnel avec les appareils tournant sous iPadOS 15.4 et macOS 12.3. Citons aussi du mieux pour le framework SportsKit lié au sport, iTunes Pass qui devient Balance Apple ou encore l’application Apple News qui contient nouveau code pour arrêter de supporter certains appareils.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la première bêta publique d’iOS 15.5. Et si vous ne faites pas partie du programme de test et souhaitez le rejoindre, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.5 sera disponible.