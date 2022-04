Apple a proposé aujourd’hui la première bêta d’iOS 15.5 pour les développeurs. Cette version inclut quelques changements, mais ils sont surtout « cachés » pour l’instant. Il faut comprendre par là que ça se situe au niveau du code d’iOS et pas forcement accessible pour les utilisateurs.

Les nouveautés d’iOS 15.5 bêta 1

— Des références à Apple Classical sont présentes. Il s’agit de l’application de streaming dédiée à la musique classique, annoncée par Apple en 2021. Les références dans l’application Musique sont « Ouvrir dans Apple Classical » et « Ouvrez ceci dans la nouvelle application conçue pour la musique classique ». On peut donc imaginer que le lancement est pour bientôt. Et pour rappel, l’application Apple Music sur Android contenait déjà des bouts de code similaires.

— Dans l’application Cartes, il y a maintenant des boutons « Demander » et « Envoyer » en ce qui concerne Apple Pay Cash. En l’état, Apple Pay Cash reste uniquement disponible aux États-Unis.

— Le système Commande universelle (Universal Control) avec iPadOS 15.5 et macOS 12.4 n’est pas fonctionnel avec les appareils tournant sous iPadOS 15.4 et macOS 12.3. Il faut donc que le Mac et l’iPad soient à jour.

— Le framework SportsKit continue d’être développé, avec notamment des mentions dans l’application TV pour indiquer les scores des différentes manches des matchs de baseball.

— L’iTunes Pass devrait changer de nom pour devenir Balance Apple. Aussi, il existait auparavant une option permettant d’ajouter un iTunes Pass à l’application Cartes, qui contient l’argent associé à votre compte Apple. Ce n’est plus possible avec iOS 15.5, du moins aux États-Unis. L’option reste par contre accessible dans les autres pays.

— L’application Apple News contient du nouveau code pour arrêter de supporter certains appareils. « Désolé, l’application News n’est plus entièrement prise en charge sur les anciens appareils ». Il y a aussi « Désolé, vous devez mettre à jour votre appareil pour voir ce contenu ».