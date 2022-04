Apple vient de proposer la bêta 1 (build 19F5047e) d’iOS 15.5 sur iPhone et d’iPadOS 15.5 sur iPad. Elle arrive quelques jours après la version finale d’iOS 15.4. Apple la propose pour le moment pour les développeurs.

Première bêta pour iOS 15.5

Il n’y a pour l’instant pas d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 1 d’iOS 15.5. Aura-t-on au moins des nouveautés ou faut-il uniquement s’attendre à des optimisations et autres correctifs ? Il est en tout cas fort possible que ce soit la dernière version d’iOS 15. En effet, Apple a annoncé aujourd’hui que la WWDC 2022 se tiendra du 6 au 10 juin et la keynote d’ouverture sera l’occasion de découvrir iOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9. Certes, la version finale de chaque système d’exploitation arrivera en septembre/octobre, mais il est possible qu’Apple fasse désormais le strict minimum pour iOS 15.

Si vous avez le profil des bêtas pour les développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la première bêta d’iOS 15.5. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible auprès du public.

Du côté du Mac, Apple propose la première bêta (build 21F5048e) de macOS 12.4. Là encore, il n’y a pas d’informations sur ses nouveautés. Il y a par ailleurs la première bêta (build 19T5547f) de watchOS 8.6 pour l’Apple Watch et la première bêta (19L5440a) de tvOS 15.5 pour l’Apple TV.