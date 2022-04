Apple va proposer le support des paiements tiers en passant par un lien externe dans les applications et iOS 15.5 prépare justement le terrain. La première bêta contient un bout de code à ce sujet.

Le paiement externe se prépare avec iOS 15.5

Comme l’a repéré 9to5Mac, la bêta d’iOS 15.5 prend en charge le nouveau droit utilisé par les applications pour indiquer qu’elles permettent aux utilisateurs d’effectuer des achats externes. Si l’utilisateur supprime une application qui propose des achats externes, iOS affichera une alerte indiquant qu’il n’est pas possible de gérer les achats et les abonnements via l’App Store.

« Les achats externes de [nom de l’application] peuvent encore exister. Vous ne pouvez pas gérer ou annuler des achats externes via l’App Store. Pour plus d’informations, contactez le développeur », peut-on lire. Actuellement, tout achat d’application ou un abonnement est géré par l’App Store, et l’utilisateur peut ainsi faire une éventuelle réclamation à Apple. En cas de paiement externe, l’utilisateur devra contacter directement le développeur sachant qu’Apple n’aura pas le contrôle.

Il y aura également un autre pop-up s’affichant au premier lancement d’une application proposant un tel paiement. Mais il n’y a pour l’instant pas plus d’information.

Apple a récemment fait savoir que les applications pouvant mettre un lien externe pour renvoyer vers leur site et ainsi permettre à un utilisateur de créer un compte puis faire un paiement devaient être les applications « reader ». Cela concerne applications de consultation qui proposent un contenu numérique comprenant des magazines, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique ou de la vidéo comme la principale fonctionnalité. Spotify, Netflix et bien d’autres font partie de cette catégorie.

Il n’y a pas encore une date de sortie pour la version finale d’iOS 15.5, nous en sommes qu’à la première bêta.