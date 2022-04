Nouvelle série pour Apple TV+ avec Constellation. Le service de streaming annonce avoir donné son feu vert pour ce projet qui regroupe Jonathan Banks et Noomi Rapace.

Une série avec Jonathan Banks et Noomi Rapace sur Apple TV+

Constellation mettra en vedette Noomi Rapace dans le rôle de Jo, une femme qui revient sur Terre après une catastrophe spatiale, pour découvrir que des éléments clés de sa vie semblent avoir disparu. Cette aventure spatiale pleine d’action est une exploration des limites sombres de la psychologie humaine, la quête désespérée d’une femme pour révéler la vérité sur l’histoire cachée des voyages spatiaux et récupérer tout ce qu’elle a perdu.

Noomi Rapace a joué dans plusieurs films, dont Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes et You Won’t Be Alone. Pour sa part, Jonathan Banks est notamment connu pour jouer le rôle de Mike Ehrmantraut dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul. Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant le reste du casting.

Peter Harness est le créateur et le scénariste de la série Constellation sur Apple TV+. Michelle MacLaren s’occupera de la réalisation. Elle a déjà tourné des épisodes de plusieurs séries, dont Game of Thrones, Breaking Bad, The Morning Show ou Shining Girls. Il s’agira d’ailleurs de sa troisième collaboration avec Apple TV+ puisque The Morning Show et Shining Girls sont des programmes de la plateforme de streaming.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour Constellation.