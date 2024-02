Fantastique et S.F semblent se mêler dans Constellation, la nouvelle série de S.F d’Apple TV+ avec Naomi Rapace en vedette. « Après un accident mortel à bord de la Station spatiale Internationale, une astronaute (Naomi Rapace) se bat pour retourner sur Terre et découvre que de larges pans de sa vie, y compris sa fille, semblent différents ». C’est sur ce pitch, que l’on croirait tiré d’un épisode de La 4ème Dimension, que la série Constellation va tenter de capter l’attention des abonnés au service. A priori, au vu des premières critiques enthousiastes (y compris françaises depuis quelques heures), cela semble plutôt bien parti.

Outre Naomi Rapace (Prometheus, Seven Sisters, Millenium), le casting comprend Jonathan Banks, James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa, et Rosie et Davina Coleman. La série est conçue par les showrunners Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel et Joseph Cedar, et comme souvent en ce qui concerne les contenus Apple TV+ on note que la qualité de la production est assez élevée, ne serait-ce qu’au niveau de la photographie, de la mise en scène et du mixage sonore. A cocher.