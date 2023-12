Apple TV+ est vraiment devenu la plateforme de streaming idéale pour les fans de science-fiction : Invasion, See, Monarch, Foundation, For All Mankind, Silo, The Extrapolations, Finch, Swang Song, et bientôt donc, Constellation, une série décrite par Apple comme une « une aventure spatiale basée sur le complot ». En voici le pitch : « Constellation met en vedette Naomi Rapace dans le rôle de Jo, une astronaute qui revient sur Terre après une catastrophe spatiale et qui va découvrir que des éléments clés de sa vie semblent manquer. Cette aventure spatiale pleine d’actions est une exploration des limites sombres de la psychologie humaine et la quête désespérée d’une femme pour récupérer tout ce qu’elle a perdu et révéler la vérité sur l’histoire cachée des voyages spatiaux. »

Outre Naomi Rapace, le casting de Constellations comprend Jonathan Banks (« Breaking Bad », « Better Call Saul »). La série est écrite et imaginée par Peter Harness (« Wallander », « La Guerre des mondes », « Doctor Who »), avec également aux manettes James D’Arcy (« Agent Carter », « Oppenheimer »), Julian Looman (« Emily in Paris, « The Mallorca Files ») William Catlett (« Mille et un », « Le Diable que vous connaissez »), et Barbara Sukowa (« Voyager », « Hannah Ardendt »). La réalisation a été confiée à Michelle MacLaren(« Shining Girls », « The Morning Show », « Breaking Bad »), Oliver Hirschbiegel (« Downfall », « The Experiment ») et Joseph Cedar (« Footnote », « Our Garçons »).

LEs trois premiers épisodes de Constellation seront disponibles sur Apple TV+ le 21 février prochain.