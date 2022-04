Apple TV+ finit la semaine avec l’annonce d’une nouvelle série qui a pour nom The White Darkness. L’acteur principal sera Tom Hiddleston, que le groupe public connaît pour de nombreux rôles, dont Loki dans Thor et les autres films Marvel.

Nouvelle série avec Tom Hiddleston sur Apple TV+

The White Darkness s’inspire du récit de la vie réelle de Henry Worsley, un mari et un père dévoué, un ancien soldat, un homme d’honneur et de sacrifice profond, mais aussi un homme profondément obsédé par l’aventure, se manifestant par un voyage épique traversant l’Antarctique à pied. Avec Tom Hiddleston dans le rôle de Henry Worsley, c’est une histoire envoûtante de courage, d’amour, de famille et des extrêmes des capacités humaines.

Tom Hiddleston fera office de producteur exécutif, en plus d’être acteur. La série est développée par Soo Hugh, qui fera aussi office de showrunneuse et de productrice exécutive aux côtés de Mark Heyman.

On notera au passage que Tom Hiddleston et Apple TV+ se connaissent déjà puisque l’acteur va être dans la série The Essex Serpent. Celle-ci sortira d’ailleurs en premier, à savoir le 13 mai.

The White Darkness sera une série limitée. Il faut comprendre par là qu’il y aura seulement une saison. Apple TV+ ne précise pas pour l’instant le nombre d’épisodes, le reste du casting ou encore la date de diffusion.