Ces derniers jours, plusieurs analystes ont fait part d’une baisse des commandes d’Apple pour les iPhone SE (3) et les AirPods sous l’effet d’une demande plus faible qu’attendue. Le très sérieux Ming-Chi Kuo affirme ainsi que la demande pour l’AirPods 3 est « significativement plus basse » que celle des précédentes modèles, ajoutant qu’Apple aurait diminué ses commandes de composants de 30%.

Ces informations sont erronées si l’on en croit aujourd’hui DigiTimes. Le site taiwanais affirme ainsi que plusieurs fournisseurs de la supply chain d’Apple lui auraient indiqué qu’il n’y avait pas de baisse des commandes d’Apple. Ces fournisseurs n’auraient reçu aucune instruction dans ce sens.

Ceci étant précisé, il reste tout à fait possible que la décision de réduire la voilure ne soit pas encore appliquée (il y aurait juste un petit décalage), mais les « fuites » initiales semblaient indiquer que la baisse était déjà opérationnelle sur le mois de mars 2022. Peut-être aussi que les fournisseurs concernés ne sont pas ceux interrogés par DigiTimes… Tant de questions et si peu de réponses…