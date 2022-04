Les produits et services Apple plaisent toujours aux adolescents américains si l’on se base sur les résultats d’une étude menée par la firme d’investissement Piper Sandler. L’iPhone, les AirPods et l’Apple Watch sont populaires, tout comme Apple Pay.

Un succès pour les produits Apple chez les ados américains

Selon l’étude, 87% des adolescents américains disposent d’un iPhone. En comparaison, c’était 88% en avril 2021. À cette période, 90% disaient que leur prochain téléphone serait un iPhone. Aujourd’hui, ils sont 87% à avoir le même raisonnement.

Il y a aussi le cas des AirPods. L’année dernière, 70% des jeunes américains disaient avoir une paire des écouteurs sans fil d’Apple. Aujourd’hui, le taux passe à 72%. Pour ce qui est de l’Apple Watch, 37% ont un modèle et 14% des adolescents disent avoir l’intention d’acheter un exemplaire au cours des six prochains mois.

L’Apple Watch est désormais, à une écrasante majorité, la marque de montres la plus populaire parmi les jeunes à revenu élevé, 42% d’entre eux déclarant qu’Apple est leur marque de montres préférée. Apple a progressivement grimpé dans la liste des marques de montres les plus populaires parmi cette catégorie sociale, atteignant l’étape importante consistant à ravir la première place à Rolex à l’automne de l’année dernière. Au printemps 2022, l’Apple Watch devance largement les trois autres marques de montres les plus populaires, Rolex (33 %), Garmin (2 %) et Fossil (2 %).

Pour ce qui est des services, Apple Pay est le service de paiement le plus populaire, devant Venmo, Cash App et PayPal. Le fait que 87% des jeunes aient un iPhone aide à pousser l’usage d’Apple Pay.

Enfin, il y a la fonction Relais privé iCloud. 41% des jeunes disent l’utiliser ou avoir l’intention de l’utiliser. À l’inverse, 45% disent ne pas l’utiliser et ne comptent pas le faire à l’avenir.