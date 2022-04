Apple présentera iOS 16 dans deux mois lors de la WWDC 2022 et l’une des nouveautés touchera le mode Concentration. De récentes fuites ont également fait état de nouveautés pour les notifications et le suivi de la santé.

Du nouveau pour le mode Concentration

Le mode Concentration a fait ses débuts avec iOS 15 et permet, comme le nom l’indique, de rester concentré. Ainsi, on peut couper les notifications pendant une certaine période. On peut également créer des profils pour autoriser certains éléments et en bloquer d’autres afin de ne pas être dérangé. Apple va aller plus loin avec iOS 16.

En fouillant dans la bêta d’iOS 15.5, 9to5Mac a repéré des bouts de code qui font allusion à iOS 16 et au mode Concentration :

L’utilisation d’une liste autorisée pour ce mode Concentration entraînera la perte de ces paramètres sur vos autres appareils avec un logiciel plus récent. Un appareil avec un logiciel plus récent a mis à jour ce mode Concentration pour utiliser une nouvelle configuration que cet appareil ne prend pas en charge. Pour continuer à modifier les notifications sur ce périphérique, mettez à jour le dernier logiciel ou utilisez une liste autorisée pour ce mode Concentration.

Il faut donc comprendre qu’iOS 16 va avoir des nouveautés au niveau du mode Concentration et que ces éléments, une fois activés, ne pourront pas être retrouvés sur des iPhone, iPad ou Mac qui ne sont pas à jour.

Une histoire similaire pour Apple News

Une histoire similaire va concerner Apple News. L’application recensant les actualités de plusieurs médias dispose d’un bout de code indiquant : « Désolé, vous devez mettre à jour votre appareil pour voir ce contenu » et « Désolé, News n’est plus entièrement prise en charge sur les anciens appareils ». A priori, iOS 16 va apporter des changements au niveau d’Apple News avec des contenus spécifiques qui pourront seulement être consultés sur les appareils à jour. Aussi, la seconde phrase suggère que certains iPhone supportant iOS 15 ne pourront pas installer iOS 16.