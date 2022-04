Après une fuite de son existence il y a quelques jours, voici les premières images du chargeur 35 W d’Apple avec deux ports USB-C. Pour rappel, la fuite initiale vient… d’Apple ! Le constructeur a publié puis retiré un document à son sujet.

Les images suggèrent que le chargeur aura un design relativement compact avec des ports USB-C côte à côte, des coins arrondis et des découpes circulaires sur le côté pour facilement retirer l’accessoire de la prise secteur. La puissance de 35 W permettrait de charger un large éventail d’appareils Apple, tels que les iPhone, les iPad, les MacBook et plus encore.

ChargerLAB est celui qui a publié les images du futur chargeur d’Apple. Il n’est pas précisé d’où viennent les images, mais il est possible que ce soit une nouvelle fuite sur le site d’Apple. Une autre possibilité est qu’elles viennent d’un revendeur. Cela signifierait dans ce cas que la commercialisation n’est plus très loin. ChargerLAB promet d’en dire plus prochainement.

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.

We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi

— ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022