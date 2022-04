Apple prévoit des nouveautés avec watchOS 9 pour l’Apple Watch et l’une d’entre elles n’est autre qu’un mode basse consommation, selon Bloomberg. C’est un moyen de s’inspire du mode d’économie d’énergie déjà disponible sur iPhone.

Quelques nouveautés pour watchOS 9 sur l’Apple Watch

L’Apple Watch dispose déjà d’un mode Réserve qui permet de voir l’heure sur votre Apple Watch tout en préservant l’autonomie de votre batterie. Lorsque votre Apple Watch est en mode Réserve, vous pouvez appuyer sur le bouton latéral pour afficher l’heure. En mode Réserve, votre Apple Watch ne peut pas communiquer avec l’iPhone, et d’autres fonctionnalités de la montre ne sont pas accessibles.

Avec le mode basse consommation, watchOS 9 permettrait d’exécuter une série d’applications et de fonctionnalités sans utiliser autant de batterie. Cela pourrait rendre l’Apple Watch plus utile pour les personnes qui font de longs voyages ou qui veulent utiliser le suivi du sommeil sans avoir à recharger pour autant.

Aussi, l’Apple Watch gagnerait de nouveaux types d’entraînement, suivrait des métriques supplémentaires pendant une séance d’entraînement et développerait la fonctionnalité de suivi du sommeil. De plus, de nouvelles fonctionnalités sur la santé des femmes sont attendues, ainsi qu’un rapport plus fin sur la fibrillation auriculaire. Dans un registre différent, Apple proposerait de nouveaux cadrans.

Apple annoncera watchOS 9 le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture la WWDC 2022. Ce sera aussi l’occasion de découvrir iOS 16, macOS 13 et tvOS 16.